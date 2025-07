PSG : Thierry Henry a fait son choix !

La rédaction

Dans la course au Ballon d’Or 2025, le débat fait rage entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Pour Gaël Clichy, invité sur RMC, le choix est clair : l’ailier du PSG mérite la récompense. Selon lui, Thierry Henry partage cet avis, saluant la saison exceptionnelle et le profil complet de l’international français.

C’est le débat qui anime toute la planète football : qui de Lamine Yamal ou d’Ousmane Dembélé sera sacré Ballon d’Or ? Avec la Ligue des champions remportée par le PSG, l’attaquant français semble avoir pris de l’avance sur le jeune crack espagnol. En direct de L’Intégrale Sport sur RMC, Gaël Clichy a révélé que pour lui, Ousmane Dembélé mérite ce Ballon d’Or.

«Ousmane Dembélé a des chiffres assez fous» « Le Ballon d’Or récompense les joueurs qui sont décisifs : il faut prendre en compte les statistiques individuelles, qui ont été mises en avant par CR7 et Messi. Cette année, Ousmane Dembélé a des chiffres assez fous (52 matchs toutes compétitions confondues, 35 buts et 16 passes décisives). Et quand il est entré en cours de match, il a été tranchant, avec ou sans possession, quand il presse… », explique Gaël Clichy à propos de l’attaquant du PSG.