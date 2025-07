PSG : Du jamais vu, l'annonce cash en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est en lice pour remporter la première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. Ce dimanche, un succès lors du choc face à Chelsea pourrait permettre aux Parisiens de signer un exploit historique avec Luis Enrique aux commandes. Gaël Clichy a lâché en direct une grande annonce. Explications.

Le 5 juillet 2023, plus de six mois après son départ de la sélection espagnole, Luis Enrique rebondissait au PSG. Dans le cadre de la nouvelle politique sportive mise en place par le président Nasser Al-Khelaïfi un an plus tôt avec le développement des jeunes talents et la fin de l'ère des strass et des paillettes, l'Espagnol était nommé patron de l'effectif. Deux saisons se sont écoulées et le PSG a raflé la première Ligue des champions de son histoire et se trouve à une victoire de devenir champion du monde.

«Paris c'est l'équipe la plus kiffante à voir évoluer tant en possession que hors-possesion» De passage sur les ondes de RMC pour l'Intégrale Sport ce dimanche, Gaël Clichy assure que Luis Enrique deviendra l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire s'il venait à être sacré champion du monde avec le PSG ce dimanche soir contre Chelsea. « Oui forcément, déjà par rapport à son passé. Il a accompli pas mal de choses au Barça et en Espagne. On juge un entraîneur par rapport à la faculté d'avoir des résultats parce que c'est l'élite. Il coche la case. On demande aussi aux plus grandes équipes d'avoir du contenu. Et on se rend compte aujourd'hui que Paris c'est l'équipe la plus kiffante à voir évoluer tant en possession que hors-possesion. Là aussi, il coche la case ».