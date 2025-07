Real Madrid : Le PSG menacé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a poursuivi sa domination totale sur l'adversité perçue à la fin de la Ligue des champions en cette Coupe du monde des clubs. Le Real Madrid en a fait froidement les frais (4-0) et il se pourrait que ce soit au tour de Chelsea. Néanmoins, le Paris Saint-Germain aurait peur d'une confiance trop importante...

Depuis le début de cette Coupe du monde des clubs, le PSG ne s'est incliné qu'à une seule reprise. Lors du deuxième match de la phase de poules, les champions d'Europe ont été battus par Botafogo. Mais hormis cette sortie de route, le Paris Saint-Germain a réalisé un sans faute en s'offrant les scalpes de l'Atletico de Madrid (4-0), de l'Inter Miami (4-0), du Bayern Munich (2-0) avant de signer une dernière performance de haute volée.

Le Real Madrid corrigé par le PSG Rendez-vous le 9 juillet comme l'affirmait Raymond Domenech en 2006 pour la finale de la Coupe du monde lorsqu'on doutait de lui et de l'équipe de France. 19 ans plus tard, une tout autre réunion a eu lieu entre le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et le club parisien. Parti au Real Madrid l'été dernier après avoir inscrit 256 buts en faveur du PSG, Kylian Mbappé se mesurait au champion d'Europe en demi-finale du Mondial des clubs. Comme bien d'autres poids lourds du football européen dont l'Inter en finale de C1 (5-0), le Real Madrid n'a rien pu faire et a été corrigé par le PSG une fois de plus sur le score de 4 buts à 0.