PSG : Ousmane Dembélé, le clash avec son ami !

Samedi soir, le PSG affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Un match important pour Ousmane Dembélé, qui, en cas de victoire parisienne, deviendra le grand favori pour le Ballon d’or. Une rencontre également spéciale pour l’attaquant, car il évoluera contre son grand ami Marcus Thuram.

La saison de football touche à son terme et le match le plus important aura lieu samedi soir. Au programme, une affiche de rêve pour la finale de la Ligue des champions, entre le PSG et l’Inter Milan. En cas de victoire, le champion de France remportera la première C1 de son histoire et la deuxième pour une équipe française, après l’OM en 1993.