PSG - Mbappé : Il annonce une «guerre» en direct !

La guerre ouverte entre le PSG et Kylian Mbappé se poursuit après que le club parisien, sommé par la commission juridique de verser la somme de 55M€ à son ancien joueur, ait refusé. L'affaire devrait se résoudre devant le conseil des prud'hommes. Mais pour Daniel Riolo, les responsabilités sont partagées dans ce dossier.

Nouvelle étape franchie dans le conflit qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. Ce jeudi, la commission juridique de la LFP a condamné le club parisien à verser la somme de 55M€ à son ancien joueur, au titre de salaires impayés et primes non versées. Le PSG avait huit jours pour payer Mbappé, mais il a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne le fera pas. C’est donc devant la justice que les deux parties devraient se retrouver dans les prochains mois.

« Les deux ont menti »

Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo a confirmé l’entente glaciale entre le PSG et Mbappé. « Je répète pour la 1000ème fois, l’institution n’est pas l’incarnation, que la personne qui l’incarne peut mal travailler pour l’institution. C’est le cas avec Nasser Al-Khelaïfi. De toute façon, c’est une guerre sans merci et c’est une guerre entre deux clans, qu’au final, j’apprécie peu. Moi je pense que les deux ont menti, les deux ont fait des choses pas bien » a confié le chroniqueur.

Le PSG renforcé ?

Mais peu importe que les responsabilités soient partagées, Mbappé devrait voir son image écornée par cette nouvelle affaire. « Moi au fond, cette histoire, j’aimerais bien m’en foutre complètement. je sais que c’est dans l’actualité, qu’on en parle, que ça fait énormément réagir. Et qui dit passion dit manque de raison, parce qu’il y a un tel mouvement anti Mbappé, que tout ce que fait Mbappé est négatif et on a envie de pencher côté club en mettant en avant l’institution » a déclaré Riolo sur RMC.