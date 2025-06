PSG : Le nouveau trophée qui va faire enrager l’OM !

Après une saison exceptionnelle marquée par un triplé historique, le PSG s’adjuge un trophée supplémentaire : celui du plus beau tifo de la saison 2024-2025. Une distinction qui relance la rivalité avec l’OM, souvent loué pour ses ambiances. Une victoire symbolique mais piquante dans la guerre des tribunes entre les deux clubs.

Le PSG vit une saison légendaire. Après avoir remporté le championnat et la Coupe de France, le club de la capitale a décroché le saint Graal en s’imposant contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Mais ce n’est pas tout : le PSG vient de remporter un nouveau trophée ce lundi, qui risque de faire parler à l’OM !

Le PSG a réalisé le plus beau tifo de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025. Lors du Classique à domicile, au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont été portés par une animation spectaculaire en tribunes, couronnée par cette distinction. Un titre honorifique qui risque de faire enrager les supporters de l’OM , eux dont les tifos du Vélodrome sont salués dans toute l’Europe.

Un beau top 5

Dans cette course au plus beau tifo de Ligue 1, le PSG devance l’AS Saint-Étienne, qui termine deuxième. L’OM complète le podium à la troisième place. Les Olympiens sont suivis par le RC Lens et le Stade Rennais, qui ferment la marche de ce top 5, selon les résultats dévoilés sur les réseaux sociaux de la Ligue 1.