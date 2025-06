PSG : La punchline de Dembélé sur le Ballon d’Or !

Après Karim Benzema il y a peu, un autre Français pourrait s’emparer du Ballon d’or. Il ne s’agit pas de Kylian Mbappé, mais plutôt d’Ousmane Dembélé, qui a réalisé une immense saison avec le PSG. Interrogé avant la finale de la LDC, l’attaquant avait d’ailleurs envoyé une punchline à ce sujet, dont lui seul a le secret.

Cette victoire finale en Ligue des champions parachève une saison historique pour le club de la capitale. En effet, au-delà de la C1 , le PSG a également mis la main sur le Trophée des champions , la Ligue 1 et la Coupe de France . Une réussite bluffante qui pourrait profiter à Ousmane Dembélé . Le Français finit meilleur buteur de la saison côté parisien et il aura donc de sérieux arguments pour prétendre au Ballon d’or qui sera remis le 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet .

La punchline de Dembélé sur le Ballon d'or

Interrogé au sujet du Ballon d’or avant la finale de la Ligue des champions par Canal+, Ousmane Dembélé avait un avis très tranché sur la question et s’était illustré avec une petite punchline. Le Français préférait alors mettre la main sur la coupe aux grandes oreilles plutôt que sur la récompense individuelle. « Si je pense au Ballon d'or ? Non, comme je l'ai dit souvent, le plus important c'est le collectif. Je le pense vraiment. Il y a bien plus important que des titres individuels quand tu joues au Paris Saint-Germain. On sait qu'on n'a jamais gagné la Ligue des champions. Je vais être poli : au lieu de penser à mon cul, j'ai envie de penser à l'équipe. Essayer d'aller chercher ce trophée que tous les Parisiens veulent. » Maintenant que la LDC est en poche, l’attaquant du PSG ne va peut-être pas s’arrêter là…