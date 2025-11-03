PSG : La folie qui régale Luis Enrique !

Alexis Brunet

Souvent titulaire au PSG, Senny Mayulu impressionne tout le monde et surtout Luis Enrique qui est complètement fan du milieu offensif. Le talent du joueur de 19 ans est incontestable et dès le plus jeune âge cela sautait aux yeux. L’un de ses premiers éducateurs avait notamment dû le surclasser tellement l’actuel Parisien faisait sensation.

Qui a dit qu’il était difficile pour un jeune issu du centre de formation de s’imposer au PSG ? Cela était peut-être le cas par le passé, mais plus sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol n’hésite pas à lancer certains jeunes éléments et à leur accorder du temps de jeu par la suite. C’est notamment le cas pour Senny Mayulu dernièrement.

Le PSG veut prolonger Mayulu Luis Enrique apprécie particulièrement Senny Mayulu et il n’hésite donc pas à le titulariser. Depuis le début de la saison, le joueur de 19 ans a été aligné d’entrée à neuf reprises par son coach et il a déjà inscrit deux buts, tout en délivrant une passe décisive. Le PSG a conscience de disposer dans ses rangs d’un grand talent et il cherche donc à le prolonger rapidement, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité.