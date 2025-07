PSG : La folie à l'étranger !

Ce dimanche soir, le PSG a l’occasion de remporter un nouveau trophée et de rendre sa saison encore plus historique. Le champion de France affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs à 21H au MetLife Stadium. Avant ce rendez-vous très attendu, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à remercier les supporters parisiens, mais également ses joueurs.

Après la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions et le Trophée des champions, le PSG va-t-il remporter un nouveau titre et rendre sa saison encore plus historique ? Ce dimanche soir, les Parisiens auront l’occasion de marquer encore un peu plus les esprits, puisqu’ils affrontent Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Les joueurs de Luis Enrique sont les favoris de cette rencontre, mais les Blues auront les moyens de gâcher la fête.