PSG : Insulté, un joueur de l'ASSE part au clash !

Maxime Bernauer, prêté à l’ASSE, a déclenché une vive polémique après avoir félicité le PSG pour sa victoire en Ligue des champions. Accusé de trahir les couleurs stéphanoises, il a répondu avec fermeté aux insultes reçues, assumant totalement son message en tant que passionné de football et supporter du football français.

L’ASSE s’est enflammée sur les réseaux sociaux après la victoire du PSG . Alors que les Parisiens ont enfin gagné la Ligue des champions, Maxime Bernauer , défenseur du Dinamo Zagreb prêté à l’ASSE , a félicité le club de la capitale sur Instagram en publiant une story affichant Désiré Doué , puis une autre dans laquelle il écrit : « Meilleure équipe du monde, le vrai football ». Une déclaration qui n’a pas plu aux supporters de l’ ASSE , certains lui répondant : « Nous aussi on est zen en Ligue 2 », accompagnés de nombreuses insultes visant le défenseur central.

«Les gens se permettent trop de choses»

Une vague d’insultes à laquelle le joueur de l’ASSE a répondu. « Ça fait pas de mal à certains d’être affichés en public de temps en temps. C’est facile de l’ouvrir en privé et derrière un écran. Les gens se permettent trop de choses parce qu’on est des "personnalités publiques". On n’est pas vos bêtes de foire. Je pourrais publier une deuxième vague du même niveau. À certains, il faudrait apprendre le respect. L’éducation n’a pas été la même pour tout le monde a priori. Pour ceux qui vont rebondir sur le respect et l’éducation, la story suivante est pour vous », a posté Maxime Bernauer sur Instagram.