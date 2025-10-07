PSG : Donnarumma-Chevalier, son constat sans appel !

Comme on pouvait s'y attendre, la question du choix du PSG opéré cet été de privilégier la signature de Lucas Chevalier à une prolongation de Gianluigi Donnarumma ressurgit à chaque prestation en demi-teinte du gardien tricolore, qui n'a pas toujours été rassurant depuis le début de saison. Pour Jérôme Alonzo, au moins sur le court terme, il n'y a plus débat.

« Sur le court terme, Paris a perdu au change en qualité »

Ces dernières heures, l'ancien gardien Jérôme Alonzo, aujourd'hui consultant, s'est même montré catégorique. Selon lui, le PSG a perdu au change à court terme en remplaçant Donnarumma par Chevalier, sans pour autant se prononcer sur le long terme, comme il l'a expliqué sur RMC après le match à Lille, dans des propos rapportés par Canal-supporters.com : « La première chose sur ce match là, est-ce que vous considérez ça comme une erreur ? Moi non. L’exploit est faisable, mais bon Beraldo a le droit de contrer un ballon une fois dans l’année. Dans sa perception de l’action Lucas Chevalier pense que Beraldo va intervenir, et on sent bien qu’il a un petit temps de retard. Il y a aussi la perception qu’on a de ce que va être Lucas Chevalier au PSG. Si on parlait en terme de chapeau. Est-ce que tu mets Chevalier en chapeau 1 ? Chapeau 1 avec Donnarumma, Neuer, Courtois, Maignan … C’est un très bon gardien, mais il n’est pas chapeau 1. Donc tu remplaces peut-être aujourd’hui le meilleur gardien du monde, dans une des meilleures équipes du monde, et on te dit ‘il faut que tu fasses mieux, mais un peu différemment'. Pour moi aujourd’hui c’est un gardien qui est moins fort que Donnarumma, donc on ne peut pas s’attendre à ce qu’il fasse plus d’exploits que Donnarumma qui était depuis six mois le meilleur gardien au monde. Donc oui je pense qu’en qualité, Paris a perdu au change, mais que dans le futur, le pari sera peut-être gagnant ».