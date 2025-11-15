Polémique avec Mbappé, un champion du monde dit stop !

Alexis Brunet

Jeudi soir, l’équipe de France a obtenu officiellement sa qualification pour la prochaine Coupe du monde. Les Bleus ont toutefois encore un match à disputer dimanche face à l’Azerbaïdjan, mais Kylian Mbappé a été remis à disposition du Real Madrid. De nombreux observateurs ne comprennent pas le choix de Didier Deschamps, mais ce n’est pas le cas de Bixente Lizarazu.

Dimanche, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan à Bakou et cela se fera sans Kylian Mbappé. Le champion du monde a été remis à disposition du Real Madrid car il souffrirait de la cheville droite. Selon certains, cette blessure serait plutôt diplomatique pour éviter à l’attaquant de faire un long déplacement pas nécessaire car les Bleus sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du monde.

« Il n'y a aucun doute sur l'investissement en équipe de France de l'attaquant du Real Madrid » De nombreux observateurs ont donc critiqué Didier Deschamps, mais surtout Kylian Mbappé, coupable pour certains d’abandonner l’équipe de France alors qu’il en est le capitaine. D’autres trouvent cette décision tout à fait normale, à l’image de Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé dans L’Équipe. « Je comprends parfaitement pourquoi Didier Deschamps a décidé de laisser Kylian Mbappé à la disposition de son club et de lui épargner ce voyage en Azerbaïdjan. Il n'y a aucun doute sur l'investissement en équipe de France de l'attaquant du Real Madrid, sur son désir et son plaisir de porter ce maillot. Il est l'homme fort de la sélection, celui qui la sort de situations parfois difficiles. Cela aboutit à du gagnant-gagnant : lui va profiter de cette petite coupure qui n'était pas prévue au programme quand d'autres auront l'occasion de gagner du temps de jeu en bleu. »