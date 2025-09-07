Pierre Ménès : Le mensonge dénoncé en plein scandale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne figure incontournable du Canal Football Club, Pierre Ménès a été lié à de grosses polémiques ces dernières qui l'ont éloigné du monde de la télévision. Le journaliste continue toujours de commenter l'actualité footballistique sur ses réseaux sociaux. Plus tôt dans la semaine, il a suscité de vives réactions après une sortie jugée scandaleuse concernant l'Equipe de France. Il a tenu à dénoncer un nouveau mensonge.

Epinglé par Djibril Cissé notamment après ses commentaires racistes, Pierre Ménès a admis que son fils a arrêté de faire du football en club parce qu'« il n'y avait que des Maghrébins et des Noirs ». Sur X, un internaute a demandé des explications au principal intéressé car un homme affirme l'avoir vu débarquer dans son club, expliquant simplement que son fils n'est pas au niveau.

Pierre Ménès se défend encore Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes ont pris la parole en interpellant Pierre Ménès sur cette prise de parole polémique. L'un d'entre eux affirme : « Il est venu dans mon club dans le 77 et voulait tout contrôler en insultant tout le monde de m***e. Il avait plein d'agents avec lui, il insistait pour que son fils joue. Son fils est tellement nul sportivement. Je n'ai jamais vu aussi détestable » peut-on lire. Un témoignage rapidement démenti par le principal intéressé.