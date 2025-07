Pierre Ménès, la folle annonce à 500 000€ !

Longtemps considéré comme le journaliste sportif numéro 1 en France, Pierre Ménès avait le train de vie qui allait avec ce statut. Du temps où il était au top au Canal Football Club, il percevait alors un salaire colossal. A cela, on pouvait ajouter d’autres revenus importants. Ce qui permettait à Pierre Ménès de gagner une fortune sur un an.

« J'étais chroniqueur sur Canal+, est-ce que j'étais heureux, est-ce c'était un métier qui me plaisait ? Oui. Est-ce que c'était bien payé ? Oui. Oui, c'était bien payé. C'était payé, en salaire, 100 000€ par an, plus des droits d'image qui étaient 120-130 000€ », a ainsi révélé Pierre Ménès , qui touchait à côté de son salaire chez Canal+ d’autres revenus.

« Si on ajoute tout, ça faisait 500 000€ par an »

« Et à l'époque, je gagnais beaucoup plus. J'étais sous contrat avec Unibet, j'avais le jeu FIFA. (…) C'était bien payé FIFA ? Oui. Il y avait 15 jours, 3 semaines d'enregistrement, avec le contrat d'ambassadeur c'était 80 000€ par an. Si on ajoute tout, ça faisait 500 000€ par an », a poursuivi Pierre Ménès.