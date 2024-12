Pierre Ménès annonce un chiffre pour son salaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2021, Pierre Ménès annonçait son départ de Canal + alors qu’il était empêtré dans des accusations d’agression sexuelle. Et alors qu’il travaille désormais de manière indépendante avec sa prochaine chaîne sur Youtube, l’ancien consultant de la chaîne cryptée se livre sans détour sur ses revenus personnels.

Depuis qu’il a quitté le groupe Canal+ en 2021 suite aux accusations d’agressions sexuelles portées notamment par son ancienne collègue Marie Portolano, Pierre Ménès continue l’analyse footballistique sous un autre format. Il a lancé sa chaîne Youtube, Pierrot le foot, sur laquelle il compte actuellement 65 000 abonnés. Et s’y est d’ailleurs confié sur sa rémunération et le salaire qu’il vise d’ici deux ans.

« On devrait être dans les 3500 ou 4000€ par mois

« Pour gagner sa vie de façon correcte, je pense que quand j’en serai à 100 000 abonnés – je dirais d’ici peut-être deux ans – on devrait être dans les 3500 ou 4000€ par mois. Je vois ça comme ça », indique Pierre Ménès sur sa chaîne.

« Un complètement de retraite sympatoche »

« Ça me fera un petit complément de retraite sympatoche mais ça ne changera pas non plus en profondeur ma vie. Sachant qu’on est deux sur la bête et qu’on partage pour l’instant à 50-50 les gains de la chaîne », poursuit l’ancien consultant de Canal + , en faisant référence à celui qui monte les vidéos sur sa chaîne. Des sommes qui semblent très éloignées de ce qu’il touchait lorsqu’il officiait à la télévision.