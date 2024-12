Mbappé : Il annonce son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti au Real Madrid durant l’intersaison après sept années au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a connu des débuts compliqués chez les Merengue mais semble enfin lancé. Présent aux Globe Soccer Awards, Fabio Capello a salué le retour en force de l’attaquant, se montrant confiant pour la suite.

Les premiers mois de Kylian Mbappé au Real Madrid n’ont pas été de tout repos. Loin du rendement espéré par les Espagnols au moment de sa signature, l’ancienne star du PSG s’est retrouvée au cœur d’une affaire extra-sportive au cours de son escapade en Suède et s’est provisoirement mis en retrait de l’équipe de France, de quoi faire parler. Mais ces dernières semaines, Kylian Mbappé affiche un nouveau visage laissant penser que son aventure madrilène a vraiment démarré.

Une révélation qui pourrait bouleverser l'équipe : Rabiot en leader pour remplacer Mbappé ? 🤔

➡️ https://t.co/2go2KXvMI9 pic.twitter.com/3noxuhXhWT — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

« Il est de retour maintenant »

Présent aux Globe Soccer Awards ce vendredi, Fabio Capello a tenu des propos élogieux à l’égard de Kylian Mbappé. « S’adapter à une grande équipe comme le Real Madrid, c’est difficile. J'ai vu des joueurs internationaux arriver là-bas et avoir peur. Mbappé a eu des problèmes en dehors du terrain, pas des problèmes de football. Mais je pense qu'il est de retour maintenant. Il a beaucoup de force et de classe. Je l'aime beaucoup, c'est un joueur d'un autre niveau », confie l’Italien, rapporté par Real-France.

« C’est un homme heureux »

Les observateurs s’accordent sur le fait que Kylian Mbappé a passé le plus dur et peut aborder sereinement cette nouvelle année 2025. « La gestuelle de Mbappé, je me dis que c’est un type qui va beaucoup mieux, qui a l’air heureux pour la première fois sur un terrain, analysait cette semaine le journaliste Frédéric Hermel dans l’After Foot. Tu ne peux pas m’enlever de l’idée que toutes les rumeurs sur une possible implication dans des affaires extra sportives en Suède ne l’avaient pas affecté à un moment. Le fait que l’enquête soit arrêtée, je pense que ça a pu avoir une influence positive sur son mental. C’est un homme heureux, sur le bon chemin. Ça m’a rappelé Zidane, pendant six mois, ça avait été très très dur quand il arrive au Real en 2002, et qu’il a fallu attendre un match référence contre La Corogne le 5 janvier 2003. Là, on a attendu le 22 décembre pour voir vraiment un Mbappé sur le chemin de la plénitude. Faut être honnête, on a dit qu’il n’allait pas bien du tout, on était très inquiet quand ça n’allait pas du tout, là ça va bien, et ce n’est pas uniquement dans sa performance footballistique mais aussi dans sa manière de se mouvoir, le sourire qu’il a, la manière de regarder ses partenaires. On sent que Mbappé est en train de s’intégrer. »