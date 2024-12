Mercato - PSG : L’énorme coup de gueule en direct sur le successeur de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises lors du dernier mercato estival. Contre toute attente, le club de la capitale n’aura finalement recruté personne pour pallier le départ de l’international français. A Paris, on comptait alors beaucoup sur Bradley Barcola. Alors que certains pensaient vraiment avoir trouver le successeur de Mbappé avec l’ancien de l’OL, Daniel Riolo a tenu à pousser un énorme coup de gueule.

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé s’est envolé pour le Real Madrid. Une page de l’histoire s’est donc tournée pour le club de la capitale et bien évidemment, la question de la succession du Français s’est posée à Paris. De grands noms ont alors été annoncés pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique, mais aucune star n’a été recrutée. Le PSG est alors reparti avec les joueurs qu’il avait, comptant notamment énormément sur Bradley Barcola. Face au début de saison canon du joueur de 22 ans, nombreux ont été ceux à penser avoir trouver le remplaçant de Kylian Mbappé.

« Je veux m’élever contre ça »

Cela ne manque pas de faire halluciner Daniel Riolo. A l’occasion de L’After Foot, il a ainsi poussé un énorme coup de gueule concernant le fait que Bradley Barcola aurait pu être le successeur de Kylian Mbappé au PSG. Riolo a ainsi lâché : « Barcola ? Je suis un peu en colère. Ces derniers temps, commencent à sortir des stats à son sujet, je pense qu’on n’avait pas besoin de stats, de loupes, de lunettes pour voir qu’en Ligue des Champions, on n’y était pas encore. Les stats et chiffres qui sortent, c’est notamment sur les 8 derniers matchs, il n’y a pas de but, pas de passe décisive. Il y a eu une intervention de Luis Enrique pour dire « Mais comment ça ? Vous commencez à poser des questions à son sujet alors qu’il y a un mois, tout le monde parlait de lui comme Maradona ». Là, pour le coup, il avait raison Luis Enrique, mais ça ne veut pas dire qu’il l’avait beaucoup protégé avant. Dès l’année dernière, il a envoyé le message, il attendait que Barcola soit le successeur de Mbappé. En tout cas, c’est entré dans la tête de Barcola et de son entourage que c’était le cas. Moi je veux m’élever contre ça ».

« Il ne sera jamais aussi fort que Mbappé »

« On a quand même une petite expérience maintenant, je pourrais faire une liste qui n’en finit pas, ce qui m’énerve, c’est l’exagération, la narration médiatique. On a créé celle de Barcola qui a terme devait être le remplaçant de Mbappé. Il ne le sera jamais. Il ne sera jamais aussi fort que Mbappé. Ça ne veut pas dire qu’il ne fera pas une belle carrière, que ce n’est pas un bon joueur. Mais depuis le premier jour, je me bats contre ça. (…) Je suis allé regarder tous les commentaires, sur l’année, les comptes, les fameux comptes pro-PSG, ce sont des relais du PSG, si vous saviez les énormités que j’ai retrouvées sur « le phénomène », « dans 2 mois on aura oublié Mbappé ». Des choses hallucinantes », a poursuivi Daniel Riolo sur Bradley Barcola et la succession de Kylian Mbappé au PSG.