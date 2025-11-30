Paul Pogba : Son clan annonce un grand changement en 2026 !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Paul Pogba a fait le choix de rejoindre l’AS Monaco pour relancer sa carrière à l’arrêt depuis plus de deux ans. Dernièrement, face à Rennes, le milieu de terrain a enfin retrouvé les terrains en entrant en fin de match. Mais pour le voir de nouveau titulaire, il faudra attendre 2026, à en croire son préparateur physique personnel.

Tout doucement, Paul Pogba retrouve la lumière. Le 22 novembre, face à Rennes, le milieu de terrain faisait son grand retour sur les terrains après plus de deux ans d’absence en entrant à la 85ème minute. Contre le PSG ce samedi (victoire 1-0 de l’ASM), le champion du monde a cette fois pu disputer onze minutes.

« C’est déjà une grande victoire pour Paul… » Progressivement, Paul Pogba redevient donc un joueur de football comme il l’était avant tous ses problèmes. Selon Roger Caibe Rodriguez, son préparateur physique personnel à Miami, interrogé par Le Parisien, c’est déjà une grande victoire pour le milieu de terrain. « C’est déjà une grande victoire pour Paul de pouvoir revenir au jeu et commencer à ressentir à nouveau ces sensations, de voyager, de s’échauffer avec l’équipe. Il est normal de le juger comme s’il était le joueur qu’il était auparavant, mais nous devons le juger sur ce qu’il est maintenant. »