PSG - Pogba retrouve Dembélé : Un clash éclate en coulisses ?

Paul Pogba va-t-il honorer sa deuxième apparition face au PSG ce samedi à Louis II ? C'est la question qui taraude la fan base de l'AS Monaco. Quoi qu'il arrive, la présence du champion du monde tricolore dans le groupe de Sébastien Pocognoli lui permettre de croiser Ousmane Dembélé. Le tout, dans une ambiance nauséabonde sur Le Rocher...
Ousmane Dembélé a eu une dizaine de minutes à se mettre sous la dent lors de la réception de Tottenham mercredi soir au Parc des princes dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (5-3). Trois semaines après sa blessure au mollet contractée face au Bayern Munich (1-2), Dembélé signait son retour... avant une titularisation ce samedi sur la pelouse de l'AS Monaco pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1 ?
«Il y a un gros problème de vestiaire»
Il semble que ce soit la tendance. Ce qui permettra à Ousmane Dembélé de croiser Paul Pogba sur le terrain, lui qui a effectué son retour samedi dernier à Rennes (1-4) après plus de deux années en retrait. Les deux champions du monde vont se disputer les trois points avec un léger avantage pour le PSG au niveau du pronostic à en croire Loïc Tanzi au vu de l'ambiance délétère régnant dans le vestiaire de l'AS Monaco. « Le gros point noir à Monaco, c'est le vestiaire. Ce n'est plus un problème de coach à Monaco. C'est terminé. Hütter et Pocognoli, ce n'est pas leur problème. Entre les joueurs, ça ne va pas. Il y a un gros problème de vestiaire, ça a été très compliqué après le match nul à Paphos ».
«Les joueurs commencent publiquement à se lâcher sur leurs coéquipiers»
Le journaliste de L'Equipe était présent vendredi sur le plateau de L'Equipe de Greg. Au moment d'évoquer le choc entre l'ASM et le PSG à Louis II, Loïc Tanzi a levé le voile sur un clash qui déchire le vestiaire de Monaco. « Les joueurs commencent publiquement à se lâcher sur leurs coéquipiers. Il y a vraiment un problème interne à Monaco. Entre qui et qui ? Je n'ai pas les noms, mais il y a un désaccord entre les joueurs, les offensifs et les défensifs, ceux qui font les efforts et ceux qui n'en font pas. Pocognoli doit aujourd'hui être plus sévère et trancher en disant qu'un camp doit gagner et rester là sinon Monaco ne s'en sortira pas ». Ambiance...