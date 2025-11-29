PSG - Pogba retrouve Dembélé : Un clash éclate en coulisses ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba va-t-il honorer sa deuxième apparition face au PSG ce samedi à Louis II ? C'est la question qui taraude la fan base de l'AS Monaco. Quoi qu'il arrive, la présence du champion du monde tricolore dans le groupe de Sébastien Pocognoli lui permettre de croiser Ousmane Dembélé. Le tout, dans une ambiance nauséabonde sur Le Rocher...

Ousmane Dembélé a eu une dizaine de minutes à se mettre sous la dent lors de la réception de Tottenham mercredi soir au Parc des princes dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (5-3). Trois semaines après sa blessure au mollet contractée face au Bayern Munich (1-2), Dembélé signait son retour... avant une titularisation ce samedi sur la pelouse de l'AS Monaco pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1 ?

«Il y a un gros problème de vestiaire» Il semble que ce soit la tendance. Ce qui permettra à Ousmane Dembélé de croiser Paul Pogba sur le terrain, lui qui a effectué son retour samedi dernier à Rennes (1-4) après plus de deux années en retrait. Les deux champions du monde vont se disputer les trois points avec un léger avantage pour le PSG au niveau du pronostic à en croire Loïc Tanzi au vu de l'ambiance délétère régnant dans le vestiaire de l'AS Monaco. « Le gros point noir à Monaco, c'est le vestiaire. Ce n'est plus un problème de coach à Monaco. C'est terminé. Hütter et Pocognoli, ce n'est pas leur problème. Entre les joueurs, ça ne va pas. Il y a un gros problème de vestiaire, ça a été très compliqué après le match nul à Paphos ».