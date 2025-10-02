OM : Une recrue estivale déjà remplacée, le grand changement ?

Alexis Brunet

Cet été, Facundo Medina a décidé de changer d’air et donc de quitter le RC Lens. Le défenseur central est toutefois resté en Ligue 1, puisqu’il a rejoint l’OM. Malheureusement, mardi soir contre l’Ajax Amsterdam, l’Argentin s’est blessé à la cheville et il sera absent pour les deux prochains mois. Le club phocéen pourra toutefois le remplacer dans sa liste pour la Ligue des champions. Explications.

Mardi soir, l’OM a fait grande impression en Ligue des champions. Les Marseillais recevaient l’Ajax Amsterdam au Vélodrome et devant leur public ils n’ont pas fait dans la dentelle. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 4-0, avec notamment un doublé d’Igor Paixao, la grande recrue de l’été du club phocéen.

Medina s’est blessé Quatre buts marqués, zéro encaissé, une ambiance de folie, l’OM a presque passé une soirée parfaite face à l’Ajax Amsterdam. Presque, car malheureusement le club phocéen a perdu sur blessure Facundo Medina. Le défenseur argentin qui est arrivé cet été à Marseille a passé des examens et il sera absent pour les deux prochains mois.