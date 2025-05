OM : Un cauchemar refait surface !

La rédaction

La lutte pour la Ligue des champions reste intense en cette fin de saison. L’OM se prépare à un choc décisif contre Lille, concurrent direct au podium. Un duel qui ravive de mauvais souvenirs pour les Marseillais, éliminés par le LOSC en Coupe de France. La pression monte pour Roberto De Zerbi et ses hommes.

La fin du championnat approche à grands pas et aucune équipe ne parvient réellement à se détacher dans cette course à la Ligue des champions. L’OM, qui comptait de nombreux points d’avance, s’est permis plusieurs défaites en seconde partie de saison, mais doit désormais assurer s’il veut décrocher son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Un match ô combien important

Une qualification pour la Ligue des champions passera notamment par un succès ce dimanche soir sur la pelouse de Lille. Une rencontre au sommet entre l’OM et le LOSC, qui occupaient respectivement la deuxième et la troisième place avant le début de cette 32e journée. Un match capital pour les Phocéens, qui espèrent ne pas voir ressurgir leurs vieux démons face à Lille.

De mauvais souvenirs

Si les deux confrontations en championnat cette saison se sont soldées par un match nul (1-1), la plus récente résonne comme un traumatisme pour l’OM. Les Phocéens ont affronté les Dogues en seizième de finale de Coupe de France et se sont inclinés aux tirs au but. Une rencontre tendue qui a notamment coûté une suspension de six mois (dont trois avec sursis) à Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM.