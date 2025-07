OM : Un ancien flop pris à partie par De Zerbi !

Arrivé à l’OM à l’été 2024, Lilian Brassier n’a jamais réussi à convaincre sur la Canebière. Le défenseur français, en difficulté dans le jeu et dans l’attitude, a même été recadré par Roberto De Zerbi dans le vestiaire, comme le montre la série Sans jamais rien lâcher. Retour sur un flop express à Marseille.

«Soit on y arrive, soit on va finir au poste !»

Roberto De Zerbi a d’ailleurs pris à partie Lilian Brassier dans le vestiaire, comme on peut le voir dans le premier épisode de la série Sans jamais rien lâcher sur la chaîne YouTube de l’OM :

« Seulement pour vous dire bravo. Très bien dans le jeu, mais on peut encore s’améliorer dans la mentalité. C’est un plaisir de travailler avec vous, donc Lilian (Brassier), on va y arriver niveau mentalité. Soit on y arrive, soit on va finir au poste ! »