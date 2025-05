OM : Surprise annoncée, une légende va débarquer à Marseille !

La rédaction

L’OM a validé sa qualification en Ligue des champions en s’imposant au Havre (3-1). Une performance saluée par Mamadou Niang, légende du club, qui a annoncé son retour au Vélodrome pour le dernier match de la saison… avec une surprise à la clé. Les supporters marseillais peuvent s’attendre à une belle fête !

L’OM se déplaçait au Stade Océane, au Havre, pour tenter d’enfin valider sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Mission réussie pour Roberto De Zerbi, dont les joueurs se sont imposés 3-1 et ont assuré leur place sur le podium. Un résultat qui ravit les anciens de l’OM.

«J'ai une surprise pour vous»

Mamadou Niang s’est exprimé sur cette qualification en Ligue des champions via son compte X, et il prévoit une petite surprise… «Ça fait vraiment plaisir cette qualif en Champions League, c’est le plus beau cadeau que vous pouviez faire au club et aux supporters pour célébrer les 125 ans ! Allez l’OM, on se voit pour le dernier match au Vélodrome, j’ai une surprise pour vous…» a déclaré l’ancien attaquant de l’OM.

Le retour de Niang au Vélodrome

L’OM retrouvera donc son ancien buteur Mamadou Niang lors de la réception de Rennes, au stade Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent désormais sécuriser leur place de dauphins du PSG avec un bon résultat. De leur côté, les Monégasques se déplaceront à Bollaert pour tenter de doubler l’OM en s’imposant face au RC Lens.