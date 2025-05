OM - Projet McCourt : La grande annonce !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions après une saison réussie, l’OM peut souffler. Pablo Longoria s’est exprimé en conférence de presse pour faire le point sur l’avenir du club. Le président olympien a annoncé l’ouverture d’un nouveau cycle du projet McCourt, basé sur la stabilité sportive, des ambitions retrouvées et un renouveau économique.

Au terme d’une saison plutôt réussie, l’OM a terminé sur la deuxième marche du podium et s’est donc qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Un résultat important pour le club phocéen et ses finances, qui souhaitait repartir sur un nouveau cycle après la débâcle de la saison précédente. Une non-qualification pour la plus belle des compétitions aurait été un véritable drame pour l’OM, et Pablo Longoria s’est félicité des résultats marseillais.