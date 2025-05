«Décevant», Laure Boulleau craint une rupture

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Interrogé au micro du Canal Football Club dimanche soir, Adrien Rabiot a laissé planer un doute au sujet de son avenir à l’OM malgré la qualification en Ligue des Champions. Et Laure Boulleau a réagi à cette déclaration en craignant un départ du milieu de terrain de l'équipe de France, qui serait forcément préjudiciable à l'OM.

Adrien Rabiot (30 ans) sera-t-il toujours un joueur de l'OM la saison prochaine après avoir largement contribué à la qualification du club phocéen pour la Ligue des Champions ? L'avenir de l'ancien joueur du PSG fait couler beaucoup d'encre maintenant que la saison de l'OM est terminée, et Rabiot a lui-même jeté un froid sur sa situation personnelle dimanche soir dans un entretien accordé au Canal Football Club.

« Je n’ai pas envie de m’avancer »

« La Ligue des Champions à Marseille, ça va être grandiose. Personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On va prendre un moment pour se poser avec le président Longoria et Medhi Benatia », a indiqué Adrien Rabiot, loin de garantir sa présence dans les rangs de l'OM la saison prochaine alors que son contrat court jusqu'en juin 2026. Et cette sortie de l'international français a beaucoup fait réagir les observateurs, dont Laure Boulleau.

« S'il ne reste pas, ce serait décevant »

La consultante du CFC a rebondi à ces propos d'Adrien Rabiot et craint déjà une rupture entre le milieu de terrain tricolore et l'OM cet été s'ils ne parviennent pas à tomber d'accord sur une prolongation de contrat : « C’est une posture non ? Il est en renégociations. S'il dit : "oui je veux rester" alors qu'ils discutent. Il est venu il y a un an sans Ligue des champions, s'il ne reste pas là alors qu'il y a la Ligue des champions en étant plutôt bien dans ce club, ce serait très étonnant, voire décevant », lâche Laure Boulleau. Affaire à suivre...