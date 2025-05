Départ de Mbappé : Le PSG a trouvé mieux ?

Alexis Brunet

Le 31 mai prochain, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan. Les Parisiens semblent enfin armés pour remporter la prestigieuse coupe aux grandes oreilles ; en tout cas, c’est ce que pense Thiago Silva. L’ancien capitaine valide notamment le fait que le danger puisse venir de tout le monde et plus d’un seul joueur, comme c’était le cas par le passé avec Kylian Mbappé.

L’été dernier, le PSG perdait Kylian Mbappé qui faisait le choix de rejoindre le Real Madrid. Un véritable coup dur à l’époque, car beaucoup imaginaient que le club de la capitale n’allait pas réussir à remplacer le Français. Finalement, Luis Enrique a trouvé la solution et les Parisiens se retrouvent en finale de Ligue des champions.

Le danger vient de partout au PSG

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG a seulement recruté Désiré Doué l’été dernier. Ce dernier n’était alors qu’un talent à confirmer qui arrivait de Rennes et il a d’ailleurs mis un peu de temps avant de pleinement s’imposer à Paris. Luis Enrique peut également compter sur d’autres talents, comme Ousmane Dembélé bien sûr, qui est le meilleur buteur parisien, ou bien sur Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, qui est arrivé cet hiver.

Thiago Silva valide le nouveau PSG

Le PSG a donc réussi son pari de l’après-Kylian Mbappé et cela fait plaisir à certaines légendes. C’est notamment le cas de Thiago Silva, qui, lors d’une interview au média Carré, a affirmé être sous le charme de ce nouveau Paris. « Le PSG ? Quand tu regardes l’équipe, tu ne vois pas un seul joueur faire la différence. Bien sûr qu’il y a Dembélé, mais je veux dire que derrière, l’équipe est très costaud ! Un grand gardien, des latéraux qui montent comme des fous, des ailiers… Ce n’est pas seulement un ou deux joueurs, c’est une vraie équipe. Et ça me fait plaisir, parce que ce n’est pas facile de construire une vraie équipe. Ils sont sur le bon chemin. »