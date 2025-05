OM : Les joueurs réclament un départ, c'est validé !

La rédaction

Roberto De Zerbi a surpris en consultant ses joueurs pour savoir s’ils souhaitaient repartir en mise au vert à Rome. À la demande du groupe, l’OM a finalement décidé de rester à Marseille. Une méthode saluée par Claude Puel, même si l’ancien coach reste très sceptique sur la régularité de l’équipe en cette fin de saison.

Pour préparer au mieux sa fin de saison, l’OM a passé quelques jours du côté de Rome. Roberto De Zerbi et ses dirigeants avaient organisé une mise au vert, loin des tensions entourant la Commanderie. Une décision efficace puisque l’OM reste sur une série de trois matchs sans défaite. Cependant, à la demande des joueurs, sondés par «RDZ», l’OM n’est pas retourné en Italie.

«C’est pas mal ce qu’a fait De Zerbi»

Claude Puel a validé la méthode De Zerbi, à rebours des critiques parues dans la presse il y a quelques mois, affirmant que le coach de l’OM aurait perdu son vestiaire à cause de sanctions répétées :

«C’est pas mal ce qu’a fait (Roberto) De Zerbi en demandant aux joueurs de l’OM s’ils voulaient retourner en stage à Rome ou rester chez eux. On est dans l’échange, donc dans le feeling.»

Le constat inquiétant de Puel

L’ancien entraîneur de l’ASSE se dit toutefois inquiet pour la fin de saison de l'OM, regrettant un manque de constance :

«Marseille est l’équipe qui a montré le plus de cohésion dans son jeu, mais dans ses bonnes périodes seulement, car sa saison a été ponctuée de hauts et de bas. Toute la saison, on a dit que l’OM avait de la marge… “L’OM va dérouler, l’OM va s’échapper, etc.” Et à chaque fois qu’on a dit ça, ils ont perdu. Même Marseille, avec son calendrier et son avance, n’a pas de marge. C’est tellement tendu, tellement serré. C’est pareil pour Nice, qui a eu une période très difficile. Et pour Monaco, qui a souvent perdu contre les petites équipes. Si l’OM avait été plus constant, j’aurais dit O.K., ça gagne au Havre, mais aucune équipe n’est suffisamment sûre d’elle dans le jeu pour se dire qu’elle va prendre six points sur les deux derniers matches», conclut-il dans L’Équipe.