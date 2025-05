OM : L’erreur de casting qui a rendu fou De Zerbi !

Alexis Brunet

Le transfert d’Ismaël Koné à l’OM a tout de l’erreur de casting. Le Canadien arrivé l’été dernier à Marseille a très peu joué sous les ordres de Roberto De Zerbi et il a d’ailleurs quitté le club phocéen dès cet hiver pour prendre la direction du Stade Rennais. Il faut dire que son avenir semblait très bouché dans le sud de la France, car l’entraîneur italien ne l’appréciait guère.

L’été dernier, l’OM avait décidé de regarder du côté de la deuxième division anglaise pour renforcer son effectif. Le club phocéen était allé chercher Jonathan Rowe à Norwich et Ismaël Koné à Watford. Cela n’a pas été forcément une réussite, car le premier a le plus souvent été habitué au banc des remplaçants, alors que le second a déjà fait ses valises direction le Stade Rennais.

Ismaël Koné ne s’est pas imposé à l’OM

Pourtant, l’OM misait beaucoup sur Ismaël Koné lors de son recrutement. Il était d’ailleurs le premier transfert marseillais l’été dernier et il jouissait d’une belle cote et il était promis à un grand avenir. Au final, son aventure marseillaise a été un grand raté et il n’a disputé que neuf matches avec le club phocéen. Sentant son avenir bouché dans le sud de la France, le Canadien a donc fait le choix de rejoindre le Stade Rennais lors du mercato hivernal, sous la forme d’un prêt. En Bretagne, le milieu de terrain a cette fois pris part à 12 rencontres de championnat.

Koné a rendu fou De Zerbi

Cet été, la question de l’avenir d’Ismaël Koné se posera donc de nouveau, mais il y a peu de chances pour que le Canadien fasse son retour à l’OM. D’après les informations de L’Équipe, Roberto De Zerbi ne compterait plus sur lui, notamment à cause de son immaturité et de sa facilité à trouver des excuses à chaque entraînement ou match raté. Le Canadien va donc sûrement devoir se trouver un nouveau point de chute et le Stade Rennais pourrait alors tenter de le garder.