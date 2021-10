Foot - OM

OM : Le message fort de Thauvin après le décès de Bernard Tapie !

Publié le 3 octobre 2021 à 22h45 par La rédaction

Après le décès de Bernard Tapie, les hommages s'enchaînent. L'ancien joueur de l'OM, Florian Thauvin a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux.

Le décès de Bernard Tapie ne laisse personne indifférent, plus particulièrement au sein de l'environnement de l'Olympique de Marseille. Le célèbre homme d'affaires était notamment connu pour avoir été à la tête de l'OM entre 1986 et 1995. En 1993, Bernard Tapie est également devenu à jamais le premier président d'un club français à remporter la Ligue des champions. Si les hommages se sont multipliés ce dimanche en France, les anciens joueurs passés par Marseille n'ont pas non plus oublié Bernard Tapie.

« Reposez en paix Boss et merci pour ce que vous avez fait pour ce club que l'on aime tous»