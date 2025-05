OM : Le gros coup de pression de Benatia

Nommé directeur sportif de l’OM en janvier, Medhi Benatia a rapidement pris la mesure du chantier à Marseille. Entre discipline à réinstaurer et cadre à poser, l’ancien défenseur a dû s’imposer en interne. Fier de la qualification en Ligue des champions, il revient sur ses premières impressions... et son coup de pression dans le vestiaire.

« Quand tu veux réussir quelque chose de grand, tu dois mettre un cadre et une discipline. C’est ce qu’on a voulu instaurer. Je prends souvent en exemple la Juventus ou le Bayern Munich, qui sont des institutions avec des valeurs très fortes. Ce ne sont pas les joueurs qui décident. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé des gens avec un attachement différent de ce que j’imaginais. J’ai été surpris, mais du mauvais côté. Ce sont des choses que tu ne peux pas négliger. »

«Ça a été un beau moment de fête»

« On commence à être heureux, fiers de ce que l’on a accompli, de ce que l’on a promis. Ça a été un beau moment de fête. Je sais que le président est aussi fier. On a changé beaucoup de choses, donc c’était un énorme travail. L’année 1 est réussie, mais maintenant, il faut préparer la suite. De quoi je suis le plus fier ? C’est un tout. » s’est félicité Medhi Benatia sur les ondes de RMC.