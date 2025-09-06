OM : Le calvaire que personne n'a vu venir !

Alexis Brunet

Il y a quelques temps, Leonardo Balerdi s’était affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de l’OM. Des performances de qualité, qui ont valu à l’Argentin d’hériter du brassard de capitaine. Une récompense empoisonnée pour Jean-Pierre Papin, puisque depuis que le défenseur central a reçu ce petit bout de tissu, son niveau ne fait que baisser.

Cet été, l’OM a décidé encore une fois d’être l’un des acteurs majeurs du mercato. Le club phocéen a mis le paquet pour se renforcer et surtout au niveau de la défense. Pablo Longoria a recruté pas moins de quatre nouveaux centraux avec Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Des renforts de poids qui devraient faire beaucoup de bien à la défense marseillaise qui a été quelque peu défaillante la saison dernière.

Le poids du brassard trop lourd pour Balerdi ? La saison dernière, Leonardo Balerdi ne s’est pas montré irréprochable par exemple. L’Argentin a fait pas mal d’erreurs qui ont coûté des points à l'OM et selon Jean-Pierre Papin, qui s’est exprimé dans Rothen s’enflamme, cela est peut-être à cause du poids du brassard. « J’y étais et j’assistais à tous les matchs. Pourquoi Balerdi a été bon à cette période-là ? Parce qu’à côté de lui, il avait quelqu’un qui était beaucoup plus fort que lui et qui le repoussait tout le temps. Depuis qu’il a ce brassard de capitaine, c’est difficile à assumer. Parce qu’effectivement, chaque fois qu’il y a une boulette, c’est lui qui paye cash. Mais à chaque fois qu’il y a eu un joueur plus expérimenté que lui autour de lui, à l’époque avec Chancel Mbemba, il a toujours été très bon. »