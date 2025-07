OM : La décision qui régale McCourt !

Après plusieurs saisons difficiles, Frank McCourt a opéré un virage stratégique à l’OM en misant sur la stabilité. En s’entourant de passionnés du football comme Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, le propriétaire américain a vu son projet porter ses fruits, avec une qualification en Ligue des champions et une deuxième place en Ligue 1.

Après de nombreux échecs sportifs, Frank McCourt a décidé de faire de grands changements à l’OM et de miser sur la stabilité. Après avoir placé Pablo Longoria à la présidence du club, suite à l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, le propriétaire américain a poursuivi la restructuration en faisant revenir Medhi Benatia sur la Canebière et en attirant Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM. Une décision qui semble porter ses fruits et ravit de nombreux observateurs.