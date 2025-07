OM - De Zerbi : La révélation sur son avenir !

Arrivé par surprise à l’OM malgré l’absence de Coupe d’Europe, Roberto De Zerbi a rapidement imposé sa patte. Alors que des tensions internes ont fait naître des rumeurs de départ, l’entraîneur italien a tenu à rassurer les supporters marseillais sur ses intentions, en évoquant clairement les conditions d’un éventuel départ.

«Aucune équipe ne peut me débaucher»

Cependant, le coach italien a rassuré tous les supporters de l’OM. Dans le livre Le football selon De Zerbi, par Salim Lamrani, Roberto De Zerbi a expliqué : « Aucune équipe ne peut me débaucher d’un endroit où je me sens bien. Je pars uniquement lorsqu’il y a un conflit, des objectifs divergents ou que je ne me sens plus à l’aise au sein de l’institution, peu importe la durée du contrat. »