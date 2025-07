OM : Adrien Rabiot annonce un grand rendez-vous !

La Ligue 1 fera bientôt son retour, et avec elle une nouvelle chaîne 100 % foot lancée par la LFP : Ligue 1+. Pour l’occasion, Adrien Rabiot, désormais joueur de l’OM, a pris la parole pour annoncer un grand rendez-vous. L’OM, de son côté, connaît déjà son programme pour le reste de son championnat.

La Ligue 1 va reprendre dans environ un mois, et les spectateurs pourront suivre leur championnat préféré sur la nouvelle chaîne 100 % Ligue 1 lancée par la LFP : Ligue 1+. Cette chaîne affiche de grandes ambitions, comme l’a expliqué Nicolas de Tavernost : « Si on fait moins d'un million d'abonnés la première année, c'est qu'on aura échoué. On estime que les fans de foot prêts à s'abonner à un service de foot payant sont de l'ordre de 3,5 millions en France. »