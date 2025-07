OM - 22 M€ : La grosse annonce sur les réseaux sociaux !

L’OM continue de renforcer son effectif pour la saison à venir. Après plusieurs départs, dont celui de Luis Henrique, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Facundo Medina. Recruté en provenance du RC Lens, l’Argentin s’engage sous forme de prêt avec option d’achat pouvant atteindre 22 M€. Il a livré un message fort aux supporters.

Après le départ de Luis Henrique en direction de l’Inter Milan , les Marseillais voulaient se renforcer, et c’est chose faite. L’OM a déjà enregistré trois nouvelles recrues : Angel Gomes, GJ Egan-Riley et Facundo Medina . Ce dernier a notamment passé cinq saisons du côté du RC Lens avant de rejoindre la Canebière.

Un transfert à 22 M€

Recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat pouvant aller jusqu’à 22 M€, Facundo Medina rejoint ses coéquipiers de sélection Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. L’ancien défenseur du RC Lens apportera toute son expérience et sa grinta à l’OM, qui avait plus que jamais besoin de renforts dans le secteur défensif après une saison 2024-2025 compliquée.