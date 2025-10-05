OL : Le coup historique qui fait halluciner un champion du monde !

Alexis Brunet

Ce dimanche, l’OL recevait Toulouse au Groupama Stadium avec l’espoir de signer une cinquième victoire de suite. Alors que tout avait bien commencé pour les Lyonnais, le Téfécé a complètement retourné la situation pour finalement s’imposer 2-1. Une victoire que savoure Djibril Sidibé, car le RFC ne s’était pas imposé à Lyon depuis 59 ans.

Depuis le début de la saison, l’OL est l’une des équipes à suivre en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca réalisent de très belles choses, ce qui est d’autant plus fort car cet été le club rhodanien n’est pas passé loin de la catastrophe. Les Gones ont dû se reconstruire à moindre coût sur le mercato et cela fonctionne.

L’OL se fait surprendre par Toulouse Ce dimanche, l’OL recevait Toulouse au Groupama Stadium. Une rencontre qui avait bien commencé pour les Lyonnais, qui ouvraient le score à la 24ème minute, après un mouvement collectif génial conclu par Malick Fofana. Mais les hommes de Paulo Fonseca n’ont par la suite pas réussi à inscrire un deuxième but et le Téfécé est revenu dans la rencontre grâce à une réalisation d’Emersonn à la 87ème minute. Particulièrement inspiré, le Brésilien a même inscrit un doublé dans le temps additionnel, pour offrir les trois points à son équipe et dégoûter les partenaires de Corentin Tolisso.