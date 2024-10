Officiel : Un joueur du PSG remplace Griezmann !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ! A deux jours de la rencontre de Ligue des Nations face à Israël, la Fédération française de football a annoncé, sur les réseaux sociaux, qu'Ousmane Dembélé hériterait du numéro 7, laissé libre par Antoine Griezmann. Exit donc le numéro 11 que le joueur du PSG portait jusqu'alors.

Antoine Griezmann parti, c’est tout un pan de l’histoire de l’équipe de France qui s’en va avec lui. Champion du monde 2018, le joueur de l’Atlético a annoncé sa retraite internationale à un âge où il est encore possible de réaliser de grandes performances. Mais rattrapé par une usure physique et mentale, Griezmann a dit stop juste avant deux nouvelles rencontres de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique.

Le numéro 7 a trouvé son nouveau propriétaire

Le numéro 7 qu’il étrennait sur les terrains de football va devoir trouver un nouveau propriétaire. Ce mardi matin, le quotidien L’Equipe avait cité le nom d’Ousmane Dembélé. Et le média a vu juste puisque la FFF a confirmé la nouvelle sur X.

La FFF confirme la nouvelle

« Ousmane Dembélé récupère le 7 d’Antoine Griezmann » peut-on lire sur le réseau social. Désormais, c’est le numéro 11 qu’Ousmane Dembélé portrait jusqu’alors qui va devoir être redistribué en équipe de France.