Nice - Reims : En pleine remontada, les Aiglons peuvent rêver d’Europe

Alexis Poch

Solide équipe de Ligue 1 depuis des années, l'OGC Nice apparaît comme l'un des concurrents pour jouer une place en Europe la saison prochaine. Les Aiglons, pas forcément bien engagés cette saison, sont en train de progresser à une allure hallucinante. Pour eux, le podium n'est qu'à une dizaine de points.

Plutôt dans le ventre mou du classement jusqu'à maintenant, l'OGC Nice est en train de sortir du bois. Les Aiglons enchaînent les performances de haut vol à la suite d'un beau mercato hivernal et une restructuration autour de leur nouvel entraîneur, Didier Digard. Opposé à Reims ce samedi après-midi, ils auront à cœur de continuer sur leur belle dynamique des dernières semaines.

Une métamorphose

Dans une saison plutôt terne pour eux, les Niçois ont complètement changé après l'éviction de Lucien Favre, l'entraîneur. Finaliste de la dernière Coupe de France, l'OGC Nice n'a pas supporté la défaite en 32èmes de finale face au Puy-en-Velay mais depuis les choses ont beaucoup changé. Didier Digard, l'adjoint de Favre, a repris le flambeau pour le plus grand bonheur de tous. Le nouveau coach est arrivé avec ses méthodes et est très proche de ses joueurs. « Cela me donne juste du plaisir de voir le club joyeux, de voir un staff se mettre minable et ne pas compter ses heures, et de voir les joueurs se mettre minables pour rendre sur le terrain » a-t-il déclaré.

Ligue 1 : Comment Didier Digard a révolutionné l’OGC Nice https://t.co/9APpQHCEZr pic.twitter.com/f7fLMtuX8F — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Une dynamique incroyable

Didier Digard prouve qu'il n'y a pas forcément besoin du bon diplôme pour être un bon entraîneur. Tout se passe bien pour Nice depuis un mois et le club enchaîne les victoires, à tel point qu'une place européenne est en jeu pour eux. Les Aiglons ont gagné cinq de leurs six derniers matches en championnat, dont des victoires face à Lille, Lens et Marseille.

Le ticket européen dans le viseur

Les Aiglons, déjà présents en Ligue Europa Conférence cette saison, peuvent espérer connaître une nouvelle épopée européenne la saison prochaine s'ils continuent sur cette voie. Devant l'OGC Nice, Rennes semble en perdition à cause des blessures et Lens est beaucoup moins impressionnant qu'il y a quelques semaines. Après Reims ce soir, le match contre Monaco la semaine prochaine, un autre adversaire, sera peut-être décisif.