Neymar sort du silence après la polémique

Alexis Brunet

Neymar est actuellement éloigné des terrains. Le Brésilien s'est fait une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche et il doit donc être absent pendant de longs mois. Mais dernièrement l'ancien joueur du PSG a créé la polémique en organisant une croisière démentielle alors en pleine rééducation. L'attaquant s'est d'ailleurs exprimé sur ce voyage sur ses réseaux sociaux.

L'été dernier le PSG et Neymar se séparaient après une aventure longue de six années. Le Brésilien n'était plus aimé par les supporters, qui lui reprochaient notamment ses trop nombreuses blessures. Ce dernier a donc rejoint le club d'Al-Hilal et malheureusement il est toujours aussi fragile. Alors qu'il n'avait fait que quelques apparitions avec la formation saoudienne, l'attaquant s'est blessé avec le Brésil et il sera absent pendant de longs mois.

La croisière démentielle de Neymar

Blessé mi-octobre lors d'un match avec le Brésil face à l'Uruguay, Neymar ne devrait pouvoir reprendre la compétition que lors de la deuxième partie de l'année 2024. L'attaquant se soigne donc actuellement, mais pas seulement. En effet alors qu'il est en pleine rééducation, l'ancien joueur du PSG a embarqué pour une croisière de tous les excès durant plusieurs jours. Des milliers d'invités étaient conviés pour une fête géante dont Neymar raffole.

La carrière de Neymar est-elle terminée ? https://t.co/AOuFefSnP4 pic.twitter.com/hG0SXKxjnf — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Neymar sort du silence