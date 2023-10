Neymar pousse un gros coup de gueule

Thibault Morlain

Opposé au Venezuela dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésil n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) à domicile. Une rencontre marquée par une énorme polémique impliquant Neymar. Regagnant les vestiaires à la fin du match, le joueur d'Al-Hilal a reçu un paquet de popcorn sur la tête. De quoi provoquer l'énorme colère de Neymar.

Forcément déçu du résultat du Brésil face au Venezuela, Neymar a ensuite explosé de colère au moment de rejoindre les vestiaires. En effet, un spectateur a lancé un paquet de popcorn et cela a atterri sur la tête du numéro 10 auriverde. Neymar a alors disjoncté, se montrant plus que jamais énervé suite à ce geste.

Neymar a reçu un sachet de pop-corn en pleine tête cette nuit, lancé depuis les tribunes du stade qui accueillait le match du Brésil contre le Venezuela… 😣pic.twitter.com/mu5jwNx962 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 13, 2023

« C'est très triste »

Rapporté par RMC , Neymar a pris la parole par la suite. L'ex-joueur du PSG a alors balancé : « C'est très triste, je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j'aime le plus soit jouer au football et défendre mon pays »

« Pas un type éduqué »