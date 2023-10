PSG : Il monte au créneau pour Neymar après son transfert

Thibault Morlain

Neymar sera donc resté 6 ans au PSG. Et dernièrement, les critiques fusaient à l'encontre du Brésilien, acheté pour 222M€. En effet, on reprochait vivement à l'ex-numéro 10 parisien son hygiène de vie. Est-ce également le cas à Al-Hilal ? Coéquipier de Neymar en Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly a tordu le coup à tout ce qui peut se dire...

A 31 ans, Neymar a donc lui aussi cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Plus du tout désiré au PSG, le Brésilien a fini par donner son feu vert pour un transfert à Al-Hilal. Désormais, l'ancien Parisien évolue aux côtés de Malcom, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Kalidou Koulibaly. D'ailleurs, le Sénégalais est monté au créneau pour défendre Neymar.

« J’ai l’impression de voir une autre personne »

Rapporté par Afrique Sport , Kalidou Koulibaly a ainsi répondu aux rumeurs sur l'hygiène de vie de Neymar. « C’est un talent, un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué. Il y a plus besoin de présenter Neymar. C’est vrai qu’il y avait des échos avant qu’il arrive sur son hygiène de vie et tout, mais depuis qu’il est arrivé en Arabie saoudite j’ai l’impression de voir une autre personne », a lâché le Sénégalais.

« Les réseaux sociaux, c’est pas la vraie vie »