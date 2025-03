Neymar : Elle lui brise le cœur, il fond en larmes !

Thomas Bourseau

Diminué physiquement à l’entraînement en fin de semaine dernière, Neymar n’a pas eu d’autre choix que de faire l’impasse sur la demi-finale du championnat Paulista durant laquelle Santos se retrouvait face aux Corinthians dimanche. Une blessure qui lui a fait mal au cœur au point de lui faire verser des larmes devant ses coéquipiers.

Dimanche dernier, Santos s’est incliné sur la pelouse des Corinthians au stade des demi-finales du championnat Paulista sur le score de 2 buts à 1. Une rencontre que le club brésilien a dû disputer sans sa figure de proue, de retour depuis peu, Neymar, blessée. Une blessure diplomatique selon certains observateurs de l’autre côté de l’Atlantique.

«J’ai ressenti une gêne et cela m’a empêché d’être sur le terrain»

De quoi obliger Neymar à prendre la parole sur son compte Instagram afin de crier à la fake news au sujet de la tendance circulant dans la presse. « Tout ce que je voulais, c’était être sur le terrain aujourd’hui et aider mes coéquipiers d’une manière ou d’une autre. Mais jeudi, j’ai ressenti une gêne et cela m’a empêché d’être sur le terrain aujourd’hui ». Une énième blessure qui a émotionnellement pesé sur l’état psychologique de Neymar comme l’ont démontré les caméras de NR Sports.

«Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête actuellement»

Par le biais d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du média, on y peut voir Neymar dans le vestiaire avec ses coéquipiers tenir un discours fort en émotions avec des larmes apparentes sur son visage pour un match qu’il rate à cause d’une blessure, une de plus. « C’est très dur de rester à l’écart de moments comme celui-ci. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête actuellement. C’est très difficile. J’essaie de maintenir le cap de la meilleure manière possible, en ne vous montrant pas à quel point je suis triste, mais si vous pouvez courir, courrez pour moi s’il vous plaît ».