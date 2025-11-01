Neymar de retour : Coup de théâtre pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ancienne gloire des pelouses européennes passée par le PSG et le FC Barcelone, Neymar est exilé depuis 2023. Revenu à Santos après un passage fantomatique à Al-Hilal, le génie brésilien a été sujet à plusieurs rumeurs d’un possible retour en Europe, en Italie notamment. Mais finalement, il n’en serait rien. Explications.

Désormais âgé de 33 ans, Neymar n’a plus qu’un rêve en tête : celui de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Pour cela, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção doit retrouver du rythme et de la condition physique.

Neymar annoncé en Italie C’est d’ailleurs pour cela que Neymar a décidé de retourner à Santos, là où tout a commencé pour lui. Malheureusement, les blessures à répétition semblent rattraper le corps de la star brésilienne, qui depuis son départ du PSG en 2023, semble sombrer physiquement. Cependant, cela n’empêcherait pas certaines équipes européennes de se pencher sur son cas. Dernièrement, l’Inter et le Napoli auraient réfléchi à rapatrier Neymar cet été avant d’abandonner la piste.