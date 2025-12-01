Neymar aux Etats-Unis, la grande annonce !

Pierrick Levallet

Neymar Jr a quitté le football européen en 2023 après son départ du PSG. Le Brésilien pourrait toutefois faire son retour sur la scène mondiale cet été. Pas vraiment dans la meilleure forme de sa vie avec Santos, le joueur de 33 ans reste malgré tout à la disposition de Carlo Ancelotti avec le Brésil. Il pourrait ainsi être sélectionné pour disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Neymar et le Brésil peuvent «faire une grande Coupe du monde» Roberto Carlos estime d’ailleurs que le Brésil a de bonnes chances de réaliser un Mondial convaincant grâce à Carlo Ancelotti. « Il sait s'adapter à n'importe quel club ou sélection nationale. Le Brésil, avec Ancelotti, peut faire une grande Coupe du monde. Avec Neymar, Vinicius et Rodrygo en forme, ils ont une excellente équipe. Mais ils ont un problème sans le ballon » a confié l’ancien latéral du Real Madrid dans le Obi One Podcast.