Messi - PSG : La réponse surprise après le clash !

La rédaction

Ce dimanche 29 juin, le PSG affronte l’Inter Miami de Lionel Messi en Coupe du monde des clubs. Un duel symbolique, tant la séparation entre la star argentine et le club parisien a laissé des traces. Xavier Mascherano, coach du club américain, a réagi avec détachement face à la tension médiatique autour de ces retrouvailles.

Après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG n’a pas eu le temps de se reposer et a rapidement enchaîné avec la Coupe du monde des clubs. Après avoir affronté l’Atlético Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders, les hommes de Luis Enrique ont terminé premiers de leur groupe et ont pu accéder au tour suivant. Avant les quarts de finale de Ligue des champions en ligne de mire, le PSG va, ce dimanche 29 juin, affronter l’Inter Miami d’un certain… Lionel Messi. Des retrouvailles qui font du bruit tant la séparation a donné lieu à des clashs entre Messi et le PSG.

«Ça ne m'intéresse pas» Le coach de l’Inter Miami et ancien coéquipier de Lionel Messi, Javier Mascherano, s’est confié à propos de ces retrouvailles avec le PSG : « Comment j’imagine les retrouvailles entre Messi et le PSG ? Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé, je n'étais pas là et pour être honnête, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui concerne Leo a un grand écho médiatique. On sait ce qui s'est passé à la Coupe du monde (2022). Après, ça reste un match de foot. Tout ce qu'il y a autour, on lui accorde beaucoup plus d'importance à l'extérieur que les protagonistes eux-mêmes. »