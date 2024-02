Messi provoque un scandale, la vengeance est terrible

Amadou Diawara

Ce dimanche, Lionel Messi n'a pas participé à la rencontre entre l'Inter Miami et une sélection de Hong Kong. Et pourtant, les organisateurs de la rencontre avaient promis qu'il allait jouer 45 minutes. Pour se venger, la Chine a annulé les deux rencontres de l'Argentine prévues sur son territoire en mars.

L'Inter Miami s'est déplacé à Hong Kong ce dimanche pour affronter une sélection de la ville en amical. Blessé, Lionel Messi n'a pas joué une seule minute de cette rencontre. Et pourtant, les organisateurs avaient assuré avant le coup d'envoi qu'il allait entrer en jeu à la mi-temps.

Une promesse non-tenue avec Messi

Alors que l'accord concernant Lionel Messi n'a pas été honoré, un scandale a éclaté à Hong Kong. D'ailleurs, la Chine a décidé de prendre des mesures drastiques pour se venger.

La Chine annule deux rencontres de l'Argentine