Messi - Mbappé : En direct, il annonce le vainqueur du Ballon d’or !

Thomas Bourseau

La cérémonie du Ballon d’or 2023 aura lieu comme les trois dernières éditions au Théâtre du Châtelet à Paris. Et alors qu’Achraf Hakimi militait en septembre dernier pour que son coéquipier du PSG Kylian Mbappé soit récompensé, c’est Lionel Messi qui est sur le point de rafler cette distinction selon le journaliste Fabrizio Romano.

Lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont rendus coup pour coup. Le septuple Ballon d’or a inscrit un doublé en faveur de l’Albiceleste lorsque le meilleur buteur de l’histoire du PSG a signé un triplé, une performance qui n’était plus arrivée à ce stade de la compétition depuis Pelé.

Thierry Henry l’annonce, Messi mérite de gagner

Mais pour Thierry Henry, il n’y a pas de débat : Lionel Messi doit être sacré lundi prochain pendant la cérémonie du Ballon d’or au Théâtre du Châtelet. La légende d’Arsenal et de l’équipe de France l’a assuré sur le plateau de CBS Sports mercredi soir. « Est-ce une bonne décision de l'attribuer à Lionel Messi ? Beaucoup de gens peuvent en débattre. Pour moi, si vous gagnez la Coupe du monde, la façon dont il l'a fait, et nous pouvons parler de ce qui s'est passé en finale, en tant que Français, j'ai été un peu déçu de la façon dont cela s'est terminé. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas mérité s'il gagne (ndlr le Ballon d’or). Beaucoup de gens peuvent prétendre et venir comme les joueurs de Manchester City, Haaland et d'autres joueurs peuvent aussi dire " Pourquoi pas moi ? ". Mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas juste s'il gagne. Qui mérite de gagner ? Pour moi ? Messi, bye, terminé. Tous les jours ».

Fabrizio Romano garantie à «100 %» que Lionel Messi sera Ballon d’or 2023

Le journal catalan SPORT a récemment révélé que Lionel Messi allait être une huitième fois sacré Ballon d’or à Paris la semaine prochaine. Par le biais du Here We Go Podcast, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la tendance ce vendredi. « Leo Messi va être le vainqueur du Ballon d’or. C’est garanti à 100 %, nous attendons juste la confirmation officielle lundi à la cérémonie du Ballon d’or. Le message de mes sources est très clair, Messi va remporter le Ballon d’or lundi à Paris. Messi va recevoir son huitième Ballon d’or. Encore une fois, il va écrire l’histoire ».