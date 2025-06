Messi : Les retrouvailles avec le PSG qui vont le régaler !

De retour sur la scène internationale avec l’Inter Miami, Lionel Messi participera à la Coupe du monde des clubs. L’occasion pour la star argentine de possiblement croiser à nouveau le PSG, son ancien club. À la veille de son entrée en lice face à Al Ahly, le octuple Ballon d’Or a partagé son impatience de disputer ce tournoi inédit sur le sol américain.

«Je suis motivé et je l’aborde avec beaucoup d’envie»

Lionel Messi, au micro de BeIN Sport, parle de la Coupe du monde des clubs durant laquelle il va retrouver le PSG et exprime tout son enthousiasme et sa hâte de retrouver les « meilleures équipes du monde » : « Avoir l'opportunité d'y participer est enthousiasmant. Mes attentes sont différentes de celles que j'avais lorsque je jouais pour d'autres équipes, mais je suis motivé et je l’aborde avec beaucoup d’envie de me mesurer aux meilleures équipes du monde et de réussir. »