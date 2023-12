Messi lâche une annonce pour son avenir

Thomas Bourseau

Lionel Messi a connu l’Allemagne, l’Afrique du sud, le Brésil, la Russie et le Qatar. L’Argentin compte cinq participations à la Coupe du monde. Le champion du monde en titre aura 39 ans au moment du prochain Mondial. Pour ce qui est de son éventuelle présence, Messi l’a joué fine. Explications.

Lionel Messi a déjà pris part à cinq Coupes du monde différentes, comme son rival de toujours Cristiano Ronaldo. Le prochain Mondial aura lieu en 2026, soit au moment où l’Argentin célébrera son 39ème anniversaire. De quoi le pousser à prendre des pincettes concernant sa présence ou non aux États-Unis pour la prochaine édition de la compétition.

Pour le Mondial, Messi joue la prudence : «Le temps nous dira si j'y arriverai ou non»

« La Coupe du monde 2026 ? Le temps nous dira si j'y arriverai ou non. Le fait est que je vais atteindre un âge où il est peu probable que je puisse participer à la Coupe du monde et c'est pourquoi j'ai dit que je ne pensais pas participer à la prochaine Coupe du monde ». Cependant, alros que beaucoup assumaient qu’il prendrait sa carrière internationale après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde du Qatar, Messi a tenu à rappeler qu’il est toujours là dans une vidéo publiée par ESPN . « Comme vous l'avez dit précédemment, il semblait qu'après la Coupe du monde, tout serait terminé et que je prendrais ma retraite, mais c'est le contraire qui s'est produit, n'est-ce pas ? ».

«Maintenant, je veux être là plus que jamais»