Messi et Neymar ont un problème au PSG, ça clashe

Il était arrivé durant l'été 2022 au PSG et avait directement pris la mesure du club dans lequel il avait atterri. De bonnes performances, bien aidées par le départ tonitruant du PSG en Ligue 1, avec 17 buts marqués lors des trois premiers matchs. Mais depuis quelques temps, Vitinha n'a plus la même influence dans le jeu parisien qu'auparavant, et cela serait dû à sa relation avec le duo des sud-américains, Messi et Neymar.

Comment un joueur peut-il autant se transformer en l'espace de moins de six mois ? C'est la question que doivent se poser tous les supporters parisiens en ce moment. C'était l'une des satisfactions du début de saison du PSG, avec ses bonnes performances. Pourtant, Vitinha avait découvert un tout autre football, moins vertical et avec plus de mouvement que ce qu'il avait connu à Porto.

En 2023, un autre Vitinha

15 petites minutes de jeu face au Bayern, puis ce qui est peut-être l'un de ses pires matchs depuis son arrivée au PSG face à Lille (4-3), voilà comment on peut résumer la saison de Vitinha, en 2023. Perte d'influence, perdu, déconnecté... Tels sont les adjectifs pour évoquer le début d'année 2023 du Portugais. Il n'a sans doute pas été aidé par Christophe Galtier, qui, selon L'Équipe , a regretté d'avoir tenté de l'aligner en tant que numéro 10, ayant eu comme conséquence une perte de confiance en lui.

Neymar et Messi le critiquent